ماهو العلاج الذي سرع شفاء ميل جيبسون من فيروس كورونا بأسبوع واحد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:42 صباحاً - رغم حذر مشاهير الغرب من فيروس كورونا- كوفيد 19،إلا أن القليل منهم ربما في لحظة سهو قد أغفل عن حرصه فأصابهم فيروس كورونا بسهولة،وآخر هؤلاء المشاهير: الممثل والمخرج الشهير ميل جيبسون الذي أعلن رسمياً تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المعروف عالمياً باسم "كوفيد19 المستجد".

فما هو الدواء الفعال الذي سرع شفاء ميل جيبسون بفترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الأسبوع ،وهي فترة زمنية قصيرة نسبياً وأقل من الوقت الذي استغرقه شفاء الممثل الشهير توم هانكس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين مكثا فترة طويلة للعلاج بالمستشفيات؟

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كشف النجم الهوليوودي الأسترالي الأصل الأمريكي الجنسية الشهير ميل جيبسون "64 عاماً" نجم فيلم "قلب شجاع" الذي خضع للعلاج من إصابة "كوفيد19 المستجد" لمدة أسبوع واحد فقط بأحد المستشفيات الأمريكية في لوس أنجلوس لصحيفة "ديلي تلغراف أستراليا" : "أنه تعافى من إصابته من "فيروس كورونا- كوفيد 19 المستجد" بعد أن تم علاجه بعقار "ريمديسيفير" الذي استخدم سابقاً لعلاج "الإيبولا" ،والذي اعتمدته الولايات المتحدة ودولاً أخرى من بينها دولاً عربية لعلاج فيروس كورونا المستجد لبعض الحالات الطارئة،ولم تتوسع إدارة الغذاء والدواء الأميركية في اعتماده بالكامل لعلاج كافة إصابات فيروس كورونا،وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وبعد اكتمال علاج ميل جيبسون،جاءت نتائج الإختبارات سلبية منذ ذلك الحين،وأكدت عدم إصابته بفيروس كورونا،وتعافيه الكامل منه،كما كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية و رائعة أيضاً.

وكان ميل جيبسون قد أصيب بفيروس كورونا في شهر نيسان-إبريل الماضي بعد إصابة مشاهير آخرين به،وإعلان شفاء بعضهم مثل:توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون،وإدريس ألبا ،ومادونا وبينك وجورج ستيفانوبولوس وغيرهم،مما يشير إلى أن مشاهير هوليوود ليسوا بمنأى من فيروس كورونا أبداً إن لم يتقيدوا بالإجراءات الإحترازية والإغلاق العام.

وحث الكثير من مشاهير الولايات المتحدة من بينهم: جينيفر أنيستون وليدي غاغا وبيل بولمان وتوم هانكس ومؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملايين من المواطنين الأمريكيين على ارتداء "الكمامات" الطبية والقماشية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلا د بعد بلوغ الإصابات رقماً مرتفعاً يقارب ال4 ملايين إصابة و140 ألف حالة وفاة.

وأعلن عن وقوع 70 ألف إصابة وألف حالة وفاة يوم أمس الجمعة 24 تموز- يوليو الجاري في الولايات المتحدة وهو رقم مقلق جداً.