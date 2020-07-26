افتتاح أول "سينما السيارات" في البحرين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:42 صباحاً - افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزياني ، الخميس الماضي أول "سينما السيارات" في مملكة البحرين، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين ، وتأتي هذه التجربة بعد الإغلاق المؤقت لصالات السينما التي فرضتها الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا.

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وبهذه المناسبة أكد الوزير، أن القطاع الخاص البحريني يسعى دوماً إلى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال وتحدي الظروف التي قد يمر بها الاقتصاد بشكل أو بآخر. ومن هذا المنطلق فإن التوجه نحو تطوير قطاع الترفيه أصبح ضرورياً لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد بشكل عام وإن التوجه إلى مجال "سينما السيارات" اليوم هو خيار جديد أمام الشركات الرائدة التي تعمل في مجال السينما لمواكبة هذه التغيرات العالمية والمجال مفتوح لابتكار المزيد.

وخلال الحفل شهد الوزير عرض أول فيلم على شاشات "سينما السيارات" وهو فيلم Knives Out وتتسع السينما لاكثر من 100 سيارة ويقام عرضان باليوم .

وسيتم بيع التذاكر على فئتين، إما لشخصين أو لأربع أشخاص في كل سيارة بالإضافة إلى توفير مجموعة من الأطعمة والمشروبات المتنوعة ، حيث سيتمتع الزوار بمشاهدة الأفلام وهم في سياراتهم وسيستمعون إلى التسجيل الصوتي للفيلم من خلال النظام الصوتي داخل سياراتهم ، إلى جانب ذلك ستكون هناك عروض تسبق الأفلام مثل العروض الموسيقية والعروض الخاصة، إضافة إلى العروض الكوميدية الحية خلال أيام نهاية الأسبوع