الأمير هاري وميغان ماركل يقاضيان مصورين مجهولين التقطا صوراً لطفلهما آرتشي بطائرات مسيّرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:42 صباحاً - مغادرة دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل بريطانيا إلى كندا ثم الولايات المتحدة للإقامة بلوس أنجلوس لم تحميهما كما رغبا من كاميرات الباباراتزي التي تلاحقهما حتى في أميركا .

ومثلما قاضيا ثلاث صحف بريطانية لاختراقهم خصوصية ميغان ماركل بنشر رسالة شخصية منها لوالدها توماس ماركل،قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مقاضاة مصورين باباراتزي،وبالفعل قاما برفع دعوى قضائية في المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا ضد مصورين بتهمة اختراق خصوصية طفلهما الملكي آرتشي البالغ من العمر"14 شهراً" ،والتقاط صوراً غير قانونية له عبر طائرات مسيّرة من دون طيار وطائرة هيليكوبتر حلقت فوق حديقة قصرهما الخلفية في لوس أنجلوس.

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الطائرات المسيّرة كانت تحلق على ارتفاع 20 قدماً بمعدل ثلاث مرات كل يوم Advertisements



وأكد الثنائي الملكي هاري وميغان بدعواهما القضائية أن الطائرات المسيّرة كانت تحلق على ارتفاع 20 قدماً بمعدل ثلاث مرات كل يوم،بدءاً من ساعات الصباح الأولى ،والساعة الخامسة والنصف صباحاً لغاية الساعة 7 مساءً ، للحصول على صور خاصة لهما ولطفلهما الصغير آرتشي في مقر إقامتهما الخاص.

كما أن بعض المصورين قاموا بثقب أسوار القصر الأمنية وأحدثوا ثقوباً فيها للنظر من خلالها إليهم وانتهاك خصوصيتهم حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية مختلفة.



يطالبان بتسليم المصورين هذه الصور لهما



ولا يعرف الأمير هاري وميغان ماركل هويات المصورين،لكنهما يطالبان بمنع تسويق وبيع وتداول صور إبنهما آرتشي غير القانونية،كما يطالبان بتسليم المصورين هذه الصور لهما،ومطالبتهما بتعويضات مالية كعقاب لهما على اختراقهما خصوصيتهما بأمل عدم تكرار انتهاكات المصورين لهم.

ويكفل القانون الأمريكي لكل فرد في كاليفورنيا الحق في حماية خصوصيتهم العائلية في مقر السكن المنزلي.

ويعيش الأمير هاري وميغان ماركل في قصر تايلر بيري في لوس أنجلوس البالغ ثمنه 14 مليون دولار أمريكي ،وهو صديق مقرب ومشترك لهما ولصديقتهما المقربة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

لكن هل ستمنع هذه الدعوى القانونية المصورين من مواصلة مطاردتهم الدائمة للأمير هاري وعائلته في الولايات المتحدة؟

الأيام القادمة ستكشف ذلك.