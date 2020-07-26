لماذا تغيب والد ابنة أصالة عن حفل خطوبتها؟

رنا صلاح الدين - كشف المنتج أيمن الذهبي، طليق الفنانة السورية أصالة، ووالد نجليها خالد وشام، عن سبب عدم حضوره خطبة ابنته شام على الطبيب نصير، والذي أقيم منذ أيام بمنزل أصالة بالقاهرة.

أيمن الذهبي، قال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، إن الطبيب معتز اتصل به وطلب منه خطبة ابنته شام، ولعدم قدرته على السفر لمنع الطيران بسبب كورونا تم الاتفاق على إقامة قراءة فاتحة وليس خطبة لحين تحسن الأوضاع ويسافر للقاهرة لحضور خطبة ابنته.

أصالة وايمن الذهبي

وأكد أنه تعرف على خطيب شام، قبل خطبتهما بستة أشهر وحدثه كذلك بعد الخطبة هو وابنته شام، وقام بعرض رسالة صوتية من ابنته طبيبة التجميل شام الذهبي، والتي كشفت من خلالها أنها افتقدت وجود والدها معها خلال الحفل.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد احتفلت بخطبة ابنتها في حفل عائلي اقتصر على عائلة الطرفين فقط بالقاهرة.