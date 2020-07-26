فاروق الفيشاوي.. قصة حب لم تكتمل مع ليلى علوي وزواج لم يستمر من سهير رمزي وسمية الألفي.. صور

رنا صلاح الدين - في 25 يوليو 2019 رحل عنا الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، والذي اكتشفه فاروق قبل ذلك بعام، وعزم على محاربته.

ولد محمد فاروق فهيم الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم.

سمية الالفي و فاروق الفيشاوي

لفت إليه الأنظار عندما شارك في مسلسل ‹أبنائي الأعزاء شكرا›، مع الفنان عبدالمنعم مدبولي ويحيى الفخراني وصلاح السعدني.

تقلد سلم النجومية بعد ذلك، وشارك في فيلم ‹المشبوه›، مع الفنان عادل إمام، كما شاركه أيضا فيلم ‹حنفي الأبهة›.

فاروق الفيشاوي

شارك في أكثر من 130 عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: ‹القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية›.

فاروق الفيشاوي

تزوج الفيشاوي 3 مرات، الأولى من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، بينما كانت زيجته الثانية من الفنانة سمية الألفي هي الأبرز، وأنجب منها ولديه أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

في لقاء تلفزيوني لها قالت الفنانة سمية الألفي، إن زوجها السابق، فاروق الفيشاوي، كالطير الذي لا يحب القيود، وتحملت حريته الزائدة لمدة 16 سنة،

وكشفت تقول «تقبلت علاقات فاروق الفيشاوي، وكان أول حب في حياتي، وكان بيقولي أنا ببقى ضعيف قدام أي ست، ومبحبش أكسر خاطر حد، وساعتها عذرته وسبته في علاقاته ولكن بعد 16 سنة زهقت، وطلبت الطلاق»، مشيرة إلى أنها «حبته بعد أن جابلي باكو شيكولاته ولبان ووردة، وكنا وقتها بنمثل مسرحية سوا، واتمشى معايا يومها من جاردن سيتي للمنيل، ومحستش معاه وقتها ببعد الطريق».

وأكدت سمية الألفي إن فاروق كان بالنسبة لها فارس أحلامها، وكان يمثل المصري الأصيل بالنسبة لها، متابعة: «لا أستطيع نسيان أول يوم اتمشيت فيه معاه يوم ما حبيته».

الزيجة الثالثة للفنان فاروق الفيشاوي كانت من الفنانة سهير رمزي لكنها انتهت بعد وقت قصير جدا.

Advertisements

فاروق الفيشاوي

كما عاش فاروق قصة حب مع الفنانة ليلى علوي، ولكنه لم يتزوج منها بسبب رفض والدة ليلى علوي إتمام هذه الزيجة.

فاروق الفيشاوي

في مهرجان الإسكندرية الماضي عام 2018، أعلن فاروق إصابته بمرض السرطان، وطمأن جمهوره، ووعده بمحاربة المرض، واستمرت الحرب لشهور، حتى تغلب المرض عليه.

فاروق الفيشاوي

ورغم الأعمال الفنية التي جمعت فاروق بالزعيم إلا أن ذلك لم يمنع وقوع خلاف بينهما بسبب تصريح لعادل إمام لم يعجب فاروق.

في لقاء جمع فاروق بمنى الشاذلي سألته عن خلافه مع الزعيم، في البداية كان ناسيا هذا الخلاف حتى ذكرته منى.

فاروق الفيشاوي و عادل امام

بدأ الفيشاوي حديثه محاولا تأكيد أن «ما بينهما ليس خلافاً»، مشيراً إلى أنه سئل في أحد البرامج عن رأيه بقول عادل إمام: «شوفوا أفلام عادل تعرفوا تاريخ مصر»، فكان رده أنه “من المستحيل أن يقول إمام هذا الكلام›.

فاروق الفيشاوي و عادل امام

ومع تأكيدات منى الشاذلي له بأن الزعيم صرح بهذا فعلا في أحد البرامج، أكد الفيشاوي على رأيه الذي سبق وصرح به وتسبب في الخلاف بينه وبين عادل إمام، قائلا: «تاريخ مصر أهم من السينما، وأهم من عادل إمام، وأهم مني وأهم من أي شخص مثل في السينما المصرية›.

احمد الفيشاوي ووالده

الفيشاوي أضاف «تاريخ مصر كبير وعظيم، ومصر كبيرة وعظيمة أنا قولت رأيي، مقدرش مقولش رأيي، علشان لما تبصي للأفلام فا عنتر شايل سيفه ده مش تاريخ مصر، وأنا مثلت معاه 3 أفلام: غاوي مشاكل، المشبوه وحنفي الأبهة، ودول مش تاريخ مصر، يعني كان من الأولى إني أبقى أول واحد موافق على الكلام اللي قاله عادل إمام، ما قاله مبالغة غير مقبولة بالمرة›.