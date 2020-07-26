شكرا لقرائتكم خبر عن "الحادثة" على مسرح الغد فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق عمل مسرحية "الحادثة" بروفات عرضه، وذلك استعدادا لعرضه ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، والعرض بطولة كل من مصطفى منصور وريهام ابو بكر وفتحي الجارحي ورضوى البروكى، والراقصون حسام بوريو وأحمد خالد وأحمد هيثم ومحمد عبدالله، مخرجان منفذان سيادة نايل وتامر بدير، مساعدا الإخراج محمد عادل وعادل دياب، تأليف الكاتب لينين الرملى، ديكور محمد فتحى، إضاءة عز حلمى، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، دراما حركية محمد على بكر، ومن إخراج عمرو حسان.

عرض "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، التابع للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تدور أحداث العرض حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها فى منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، وكل ذلك فى إطار من الكوميديا .

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يذكر أن عرض الحادثة مثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته 25، وعرض على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان ، كما شارك العرض بالدورة الثانية عشر من المهرجان القومى للمسرح والتى أقيمت العام الماضى ورأسها الفنان أحمد عبد العزيز وكانت تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع ، وقد عرضت المسرحية لمدة ثلاثة مواسم على التوالى ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.