أميتاب باتشان يتواصل مع جمهوره بصورة على تويتر

رنا صلاح الدين - تواصل عائلة النجم الهندي أميتاب باتشان وبقية أفراد عائلته ، أيشواريا راي باتشان ، ابهيشيك باتشان ، وأراديا باتشان ، تلقي العلاج من الإصابة بفيروس كورنا بمستشفى في مومباي.

وتم تشخيص حالات الأربعة بحالة الايجابية قبل أيام قليلة مما ادى إلى صدمة جمهور ال باتشان في أنحاء متفرقة من العالم.

بينما تم نقل باتشان الكبير وابه ابهيشك إلى المستشفى بشكل عاجل ، تم نقل ايشواريا راي Aishwarya وابنتها اراديا Aaradhya في وقت لاحق، لحسن الحظ ، نجت جايا باتشان Jaya Bachchan و ششويتا باتشان ناندا Shweta Bachchan Nanda .

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في غضون ذلك، يستمر النجم الكبير في التواصل مع معجبيه أثناء خضوعه للعلاج في المستشفى، ونشر باتشان الآن مشاركة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

شارك فيها صورة قديمة لنفسه وهو يلوح لمجموعة ضخمة من المتابعين أمام مقر إقامته، وشكر مرة أخرى للجمهور على حبهم ودعمهم بينما وصفهم بـ"قوته"، وقد طلب الممثل أيضًا من الله المساعدة.

بالحديث عن جايا باتشان وبقية أفراد عائلة باتشان ، يجري في الوقت الحالي حجرهم صحيًا في المنزل الآن، إذا صدقت التقارير الإعلامية ، ستجري إجراء اختبارات جديدة على الأصحاء مرة أخرى للتأكد من أنها ليست مصابة بالفيروس القاتل. وفي الوقت نفسه ، تنتشر الشائعات بأن باتشان وابهيشيك باتشان يستجيبان بشكل جيد للعلاج وأن الثنائي الأب-الابن سيخرجان من المستشفى قريبًا.