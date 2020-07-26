منة شلبي.. من طفلة يتنمر عليها الجميع إلى فتاة أحلام الشباب

تسبح الفنانة المصرية منة شلبي في منطقة مختلفة عن الآخرين، فهي لا تهتم بالكم وتراهن فقط على الكيف، لذا يضم سجلها الفني الكثير من الأعمال والشخصيات المتنوعة.

وفي ذكرى ميلاد الفنانة منة شلبي الـ38 ترصد ”الخليج 365” معلومات لا يعملها الكثير عنها.



دموعها أجبرت والدتها على اعتزال الرقص

ولدت منة شلبي في 24 يوليو/تموز 1982، وسط أسرة تحاصرها أضواء الشهرة من كل جانب، فوالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي، أما الأم فهي الفنانة الاستعراضية زيزي مصطفى، كما أن عمتها هي الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي.





عانت منة شلبي في مرحلة الطفولة من عمل والدتها كراقصة شرقية، إذ كانت بعض زميلاتها بالمدرسة يتعمدن السخرية منها.

وعن هذه المرحلة تحدثت والدتها زيزي مصطفى في لقاء سابق على قناة "دريم" مع الإعلامية نادية حسني قائلة: "دموع منة أجبرتني على الاعتزال، ففي أحد الأيام عادت من المدرسة باكية، وعندما سألتها عن السبب قالت لي إن زميلتها قالت لها (يا بنت الراقصة)".





وعن هذا الموقف قالت زيزى مصطفي: "أخذتها في حضني وسألتها: (هل لو اعتزلت الرقص ستكونين سعيدة) فأجابت طبعا، فقررت بعد هذا الحديث الاعتزال لأن ابنتي أغلى شيء في حياتي".

محمود عبدالعزيز صانع نجوميتها

أحبت منة شلبي التمثيل من سن الطفولة وشاركت في العديد من برامج الأطفال والفوازير، تحمست لها في البداية الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ورشحتها لدور صغير في مسلسل "سلمى يا سلامة" إنتاج عام 2000، كما ظهرت في مشهد واحد في فيلم "العاصفة" للمخرج خالد يوسف.

لم تستطع "منة" لفت الأنظار إليها من خلال هذه التجارب المحدودة؛ لكن الحظ ابتسم لها عندما اختارها المخرج الكبير رضوان الكاشف من بين 200 وجه جديد، للوقوف أمام محمود عبدالعزيز في فيلم "الساحر".

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قدمت منة دورا جريئا إلى حد كبير ونجحت في استثمار الفرصة بشكل جيد، واستفادت كثيرا من الظهور بجانب محمود عبدالعزيز الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة.





توالت العروض على منة شلبي في السينما والتليفزيون بعد نجاحها مع محمود عبدالعزيز، وأهلتها موهبتها البكر للعبور إلى قلب الجمهور بسهولة.

من أبرز الأعمال التي شاركت فيها في التليفزيون "حديث الصباح والمساء، نيران صديقة، حارة اليهود، واحة الغروب"، أما في السينما "هى فوضى، نوارة، خيال مآتة".

أزمة الحجاب

شاركت منة شلبي في بطولة فيلم "ويجا" واكتسب هذا العمل شهرة كبيرة لمشاركة عدد كبير من النجوم في بطولته مثل هاني سلامة، وهند صبري.

تعرضت "منة" لهجوم عنيف بسبب ظهورها بالحجاب في أحد المشاهد، إذ ارتدت الحجاب لتخفي ملامحها أثناء ذهابها لمقابلة حبيبها في حارة شعبية، ووصل الأمر إلى اتهامها بالإساءة للدين والمطالبة بمنع عرض الفيلم.





الجوائز

في عام 2006 حصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في فيلم "بنات وسط البلد".

كما حصلت عام 2007 على جائزة أفضل دور نسائي ثان عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى" أمام أحمد السقا، وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي في 2019.



