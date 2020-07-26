محامي هيفاء وهبي يكشف إختلاس وزيري لـ 80 مليون جنيه منها

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"الخليج 365" من بيروت: كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة السابق، أستولى على أكثر من 80 مليون جنيه وليس 67 مليوناً كما قيل.

وقال قنطوش في تصريحات صحفية بأنه ”تقدم بالمستندات التي تثبت استيلاء مدير أعمال الفنانة اللبنانية، على المبالغ المذكورة واختلاسها لنفسه، وهناك خبير في النيابة يجري عملية الحساب الدقيق لما حصل عليه المتهم“، مؤكداً أن ”هناك قضايا أخرى من قبل هيفاء وهبي ضد وزيري بخلاف القضية الموقوف فيها حالياً، ستظهر في حينها“.

ونفى قنطوش زواج وزيري من موكلته، قائلاً: ”لا يوجد زواج، هذه وسيلة للضغط عليها للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده، وسيصدر فيها حكم يوم الثلاثاء المقبل 28 تموز/يوليو، وسنقاضيه على كل ما قاله“، مبينا أنه ”تم حبس المتهم 4 أيام والتجديد له 15 يوما حتى الآن، على ذمة قضية الاختلاس والنصب المحبوس على ذمتها حالياً بقسم شرطة الشيخ زايد“في محافظة الجيزة .

وكانت النيابة المصرية، أصدرت قرارا بحبس المنتج المصري محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في قضية اتهامه بسرقة الأخيرة والنصب عليها.