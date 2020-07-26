شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران ينضم إلى "حكايات بنات" ويبدأ تصوير الجزء الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الإعلامى والفنان عمر زهران إلى فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وبدأ تصوير دوره بالعمل فعليا، وعبر زهران عن سعادته بالدور والذى يعتبره أن سيكون مفاجأة لجمهوره.

يذكر أن تصوير أول مشاهد الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ بالفعل منذ أيام، بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد، المسلسل من بطولة ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، وأشاد به الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.