شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى وشقيقتها فى الساحل.. فولة وانقسمت نصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة تجمعها مع شقيقتها، وتفاعل معها متابعيها إلى حد كبير بسبب كم الشبه الذى بدا بين الثنائي، بتعليقات من عينة: "هو انتوا توأم ولا ايه"، وما إلى ذلك من تعليقات حول كم الشبه بينهما.

من ناحية أخري تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم قبل الأربعين، برفقة الممثل ‏الشاب معتز هشام، الذى يجسد دور ابنها ضمن أحداث الفيلم، وتعود داليا مصطفى ‏إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت ‏زكريا، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عامًا.‏

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فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎".‎

من ناحية أخرى يشارك معتز فى مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق ‏لطفى الذى يقوم بدور إرهابى والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، ‏وتأليف عبد الرحيم كمال‎ .‎