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شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة بـ"الإكراه".. زوجة عاصى الحلانى تقبله خلال الاحتفال بأغنيته الجديدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم عاصي الحلاني، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من احتفاله بطرح كليبة "رجعتيني لبدايتي" وسط أصدقائه وفي حضور زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.
ووثق الحلاني في مقطع الفيديو الذي نشره منذ قليل، لحظة تقبيل زوجته له وسط أصدقائه وهو الامر الذي اخجله بشدة بعد أن قررت زوجته استكمال القبلة للنهاية وسط محاولات من الحلاني بإنهائها.
من جانب آخر قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني إنه يستعد حاليا لتسجيل أغنية وطنية جديدة إهداء لمصر، بعنوان "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأضاف عاصي لـ"الخليج 365": "أحب أشكر الشعب المصرى الذى تربطني به علاقة وثيقة، فمصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، فالجمهور المصري قريب من قلبي، وأنا أتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، واتمني أيضا الأغنية تنال إعجاب جمهوري في مصر بعد طرحها".
في سياق آخر يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.
أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.
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