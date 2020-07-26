قبلة بـ"الإكراه".. زوجة عاصى الحلانى تقبله خلال الاحتفال بأغنيته الجديدة..فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم عاصي الحلاني، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من احتفاله بطرح كليبة "رجعتيني لبدايتي" وسط أصدقائه وفي حضور زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

ووثق الحلاني في مقطع الفيديو الذي نشره منذ قليل، لحظة تقبيل زوجته له وسط أصدقائه وهو الامر الذي اخجله بشدة بعد أن قررت زوجته استكمال القبلة للنهاية وسط محاولات من الحلاني بإنهائها.

من جانب آخر قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني إنه يستعد حاليا لتسجيل أغنية وطنية جديدة إهداء لمصر، بعنوان "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف عاصي لـ"الخليج 365": "أحب أشكر الشعب المصرى الذى تربطني به علاقة وثيقة، فمصر بلد كبيرة وأم الدنيا بشعبها وفنها وعراقتها، فالجمهور المصري قريب من قلبي، وأنا أتمنى الخير لها ودوام الأمن والأمان والاستقرار، واتمني أيضا الأغنية تنال إعجاب جمهوري في مصر بعد طرحها".

Advertisements





في سياق آخر يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.