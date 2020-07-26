شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يعتذر لـ كيم كارداشيان بتغريدة: أعلم أنني جرحتك ولكن أحبك سامحيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغني كانى ويست بات يشعر بخطئه مؤخراً في حق زوجته كيم كارداشيان بعدما شن هجوم عليها في وقت سابق من خلال حسابه على تويتر، حيث كتب من خلال حسابه تدوينة اعتذر لها فيها بكلمات تعكس شعوره بالندم عما بدر منه تجاهها قال فيها : "أود الاعتذار إلي زوجتي كيم كارداشيان بعدما تحدث عن شيء في منتهي الخصوصية في العلن مؤخراً".

وأضاف في نفس السياق بالتأكيد على أنه لم يحميها مثلما تقوم هي بتغطيته وحمايته، قائلاً: "كيم انا احبك وأود ان الاعتذار لكي، واعلم اني جرحتك، من فضلك سامحيني".

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كانى ويست يعتذر

وكانت العلاقة بين الثنائى كيم كارداشيان وزوجها المغنى كانى ويست اتخذت منحنى مختلفا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الهجوم المتبادل بين الثنائي بدأها الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة بالأمس، الأمر الذى لم يسكت كيم والتى بدورها لم تنتظر طويلاً لرد اعتبارها، حيث شنت هجوما مضادا عليه بكلمات عبر خاصية استورى إنستجرام، قالت فيها إن كانى ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعانى من اضطراب ثنائى القطب ما يؤثر على تصرفاته.

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع "انه شخص رائع لكنه معقد، ولا تتوافق كلماته مع نواياه في الكثير من الأحيان، ولأننى أحرص بشكل كبير على حماية أطفالنا وحق كاني في الخصوصية عندما يتعلق الأمر بصحته، شعرت اليوم انني يجب أن أعلق عليها بسبب وصمة حالة الحرج والمفاهيم الخاطئة التي سببها لنا خلال الفترة الماضية".