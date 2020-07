شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز تسعى لتسويق منتجات خط التجميل الخاص بها..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف نجمة هوليوود الشهيرة كاترين زيتا جونز أنها واحدة من أهم إيقونات الجمال و الرقي في العالم كله ، حيث تركز علي أدق تفاصيل إطلالاتها سواء الملابس أو الاكسسوارات و الـ " headpiece " أو تصفيفه شعرها كذلك تهتم بتفاصيل ماكياجها .





وتروج حاليا كاترين زيتا جونز البالغة من العمر ( 50 سنة ) عبر صفحتها الشخصية علي "إنستجرام" لخط الماكياج الجديد الخاص بها، وقالت جونز: " إن مهمتي هي إنشاء عالم من المنتجات التي تعكس الشعور بالأناقة السهلة والتي تعد بمثابة مفاجأة من خلال كونها منتجات عملية ومميزة" .

يذكر أن كاترين زيتا جونز التي فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " ، و غيرهم .