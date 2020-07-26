عاصي الحلاني يحيي ذكرى وفاة وردة وفاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني ذكرى رحيل الفنانة وردة، والفنان فاروق الفيشاوي.
ونشر "الحلاني" صورًا تجمعه بالفنانة وردة، والفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" من يومين كان ذكرى رحيل أيقونة الغناء العربي وردة واليوم ذكرى رحيل الفنان القدير والصديق فاروق الفيشاوي، رحلتم ولكن ستبقون أحياء في قلوبنا بأعمالكم الخالدة وذكركم الطيب، رحمكم الله واسكنكم فسيح جنانه".
فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.
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