رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده ويوجه الشكر لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المطرب رامي جمال بعيد ميلاده مع زوجته المطربة ناريمان ومجموعة من الأصدقاء.

ونشر رامي جمال، صورًا من حفل العيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"شكرًا يا ناريمان على المفاجأة الجميلة وعلى اليوم الجميل شكرا لأصدقائي اللي حلوا اليوم".

من ناحية أخرى، يستعد رامي جمال لاستكمال أغاني ألبومه الجديد وهو السادس في مشواره الغنائي.

ويتعاون "رامي" في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، أبرزهم جمال الخولي، أحمد المالكي، محمد عاطف.