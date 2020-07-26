نيكول سابا تعلن غضبها: "كورونا صار بلبنان متل الرز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشعب اللبناني بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرة أن البعض يتواجد بالشواطئ والنوادي في ظل هذه الجائحة.

وكتبت "سابا" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن على البحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا أهبل من هيك! يا لطيف أنا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن".

وتعاقدت الفنانة نيكول سابا مؤخرًا على مسلسل "الوجة الآخر"، قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش والبطولة لنسرين طافش وندى موسى وهبة الأباصيري وأحمد سعيد عبد الغني ومادلين طبر وعماد رشاد، وتدور أحداث العمل حول التغلب على صعوبات الحياة وكيف يتمكن الإنسان من أخذ حقه على الرغم من العوائق".