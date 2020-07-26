فيديو| رانيا يوسف تروج للجزء الثاني من "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسل "مملكة إبليس"، الجزء الثاني، المقرر عرضه يوم 30 يوليو الجاري على منصة "شاهد".

ونشرت رانيا مقطع فيديو من العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"حكاية حنية لسه فيها كتير، تابعوا الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس، ابتداء من 30 يوليو على شاهد".

مسلسل "مملكة إبليس" الجزء الأول يعرض حالًا على شاشة "Mbc" مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة غادة عادل ،رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبري فواز، كريم قاسم، إيمان العاصي، نانسي السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثي.