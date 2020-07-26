فيديو| "شبهي بس المقادير زادت سيكا".. رامز جلال يصف تمثال هدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان رامز جلال على تمثال أهدته له طالبة بكلية الفنون الجميلة.

ونشر رامز جلال مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب :""شبهي بس المقادير زادت سيكا، تسلم إيديكي ياسهيلة".

رامز جلال يواصل تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي" وتشاركه في بطولته غادة عادل. آخر أعمال رامز جلال كان خلال شهر رمضان 2020 برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمته الفنانة والإعلامية أروى واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر".

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