سلاف فواخرجي بدون مكياج و"سيلفي" هبة مجدي..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة سلاف فواخرجي شاركت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. سلى أبو ضيف الفنانة سلمى أبو ضيف عرضت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة. كارلا حداد نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. أحمد فلوكس Advertisements الفنان أحمد فلوكس نشر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها جالسًا على "كرسي" ضخم كلاسيكي. إنجي خطاب شاركت الفنانة إنجي خطاب جمهورها بصورة لها من داخل سيارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". هبة مجدي نشرت الفنانة هبة مجدي صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها. كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. جيهان خليل شارت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

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