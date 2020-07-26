في ظهور نادر.. الكاتب يسري الجندي يدخل في نوبة بكاء لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



حل الكاتب الكبير يسرى الجندى، ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، وذلك فى أول ظهور له منذ فترة طويلة.

وقال يسرى الجندى، إنه نشأ فى مدينة دمياط، وانتقل إلى القاهرة ولايزال يتذكر مشهد أمه حتى الآن، ودخل "الجندى" فى نوبة بكاء على الهواء عند حديثه عن أمه، مشددا على أن لمسات الحزن فى شخصية الأم فى أعماله متأثره بمشاعره القديمة، قائلا: "الإنسان عندما يكتب هو مجموع حالته النفسية وثقافته".

وأضاف "الجندى" أن ميناء دمياط تركت أثرا كبيرا فى حياته ككاتب لأنها أول ميناء فى مصر منذ 3 آلاف سنة.

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