محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
حل الكاتب الكبير يسرى الجندى، ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، وذلك فى أول ظهور له منذ فترة طويلة.
وقال يسرى الجندى، إنه نشأ فى مدينة دمياط، وانتقل إلى القاهرة ولايزال يتذكر مشهد أمه حتى الآن، ودخل "الجندى" فى نوبة بكاء على الهواء عند حديثه عن أمه، مشددا على أن لمسات الحزن فى شخصية الأم فى أعماله متأثره بمشاعره القديمة، قائلا: "الإنسان عندما يكتب هو مجموع حالته النفسية وثقافته".
وأضاف "الجندى" أن ميناء دمياط تركت أثرا كبيرا فى حياته ككاتب لأنها أول ميناء فى مصر منذ 3 آلاف سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظهور نادر.. الكاتب يسري الجندي يدخل في نوبة بكاء لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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