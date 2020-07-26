"My lovely bbe".. أحمد العوضي ينشر صور لياسمين عبد العزيز من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي مجموعة من الصور لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلق أحمد العوضي على الصور :" My lovely bbe ".

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز أول مايو الماضي، وغير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

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أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

بينما شاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.