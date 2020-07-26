تراند اليوم : ومن العشق ما حبس – صلاح عشق كاميليا فأنتج لها فيلما بأموال مسروقة

من العشق ما قتل .. ومن العشق ما حبس .. هذا ما حدث مع النجمة الجميلة الراحلة كاميليا وصلاح الدين ، الذي روى حكايته اسامه غريب عبر مقالته بالمصري اليوم .. عن قصة صلاح الدين الذي قام بإنتاج فيلم واحد فقط عام 1949 وقام أيضا بالتمثيل فيه وهو فيلم (ولدي) ، وشاركه عدد من النجوم ، منهم : اسماعيل يس ، واحمد علام ، محمود المليجي ، نجمة ابراهيم ، وحسن البارودي

في عام 1949 احتال أحد الموظفين البسطاء، وكان يُدعى صلاح الدين، على كاميليا،

واختلس مبلغًا من المال من الشركة التى يعمل بها وذهب للقائها كا احد الاثرياء يريد اقتحام ساحة الإنتاج السينمائي وعرض عليها بطولة فيلم سينمائي يقوم ببطولته أمامها.

الفنانة كاميليا لم تشك في نوايا الشاب أو حقيقته وزاغ بصرها على البطولة السينمائية وعلى الأجر الخيالي الذي عرضه عليها، وبالفعل بدأ العمل في الفيلم تحت عنوان «ولدي»، وشاركهما البطولة أحمد علام، ومحمود المليجي…

وبعد الانتهاء من التصوير وقبل عرضه على الجمهور، وقع صلاح الدين في قبضة العدالة،

اليكم المقال :

Advertisements

أن أغرب وأعجب تجربة سينمائية مرت بها الفنانة كاميليا كانت تمثيلها لفيلم بعنوان «ولدى» عام 1949 مع محمود المليجى وأحمد علام وإسماعيل ياسين ونجمة إبراهيم، من تأليف وإخراج عبد الله بركات، وهو شقيق المخرج الكبير هنرى بركات. وجه العجب فى هذا الفيلم أن الشاب الذى قام بالبطولة أمامها كان وجهاً جديداً قام بالتمثيل للمرة الأولى والأخيرة، وكان هو أيضاً منتج الفيلم وصاحب الفلوس التى مكنته من الوقوف أمام الكاميرا مع معبودته كاميليا التى هام بها حباً وأنتج الفيلم من أجل أن يراها ويقترب منها ويتحدث إليها!.

بدأ الموضوع بزيارة قام بها هذا الشاب، واسمه صلاح الدين، إلى كاميليا، حيث أفهمها أنه رجل أعمال مليونير يريد أن ينتج لها فيلماً، وعرض عليها عشرين ألف جنيه أجراً عن مشاركتها، لكنه اشترط شرطاً واحداً هو أن يقوم بالبطولة أمامها.

كان هذا المبلغ مهولاً بمقاييس ذلك الزمان ويتعدى ميزانية إنتاج الكثير من الأفلام، وكاميليا نفسها لم تحصل على رُبعه فى أى فيلم سابق!. وافقت كاميليا وتم إنتاج الفيلم وكُتب فى الأفيش ببنط كبير: الوجه الجديد صلاح الدين. صلاح الدين فقط دون أن نعرف اسم السيد الوالد أو اسم العائلة، وربما رأى أنه مثلما أن كاميليا لا تحتاج أن نعرف لقب عائلتها فهى علم فى حد ذاتها، فإنه أيضاً سيصير نجماً باسم صلاح الدين دون أى إضافات!.

الحكايات بالنسبة لصلاح الدين هذا كانت كثيرة، لكن المؤكد منها أن البوليس قد قبض عليه فى أول أيام عرض الفيلم، لأن الأخ كان يعمل صرافاً بإحدى الشركات، وقد قام باختلاس أموال الشركة ليحقق حلمه فى القرب من كاميليا، ويقال إن شركته قد تحفظت على نسخ الفيلم وقامت بعرضه حتى تسترد الأموال التى سرقها الموظف العاشق، غير أن الفيلم لم يحقق شيئاً.

وباستثناء ما نشرته الصحف فى ذلك الوقت عن صلاح الدين، فإن ذكره لم يرد بعد ذلك فى أى مطبوعة، فلم نعرف مصيره بعد الخروج من السجن، وظلت حكايته تروى فى باب الطرائف الفنية.

نقلا عن المصري اليوم .. مقالة أسامة غريب