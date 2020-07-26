تراند اليوم : في حب الصحاب .. نوال الزغبي ونجوي كرم : صداقة العمر – إتفرج

ردت النجمة نجوى كرم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تغريدة كتبتها لها النجمة نوال الزغبى .

حيث كتبت نوال الزغبى : وحشتينى كتير ..أنا رأيتك فى الحلم “.

وردت نجوى كرم :” وانتى وحشتينى .. خير إن شاء الله”.

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يذكر أن نجوى كرم كان آخر ظهور لها عبر حفل أونلاين بدون جمهور، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

تحظى نجوى كرم بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغنيات مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

https://twitter.com/najwakaram?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286954910223826947%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2Freporter%2Fsend.aspx