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تراند اليوم : في حب الصحاب .. نوال الزغبي ونجوي كرم : صداقة العمر – إتفرج

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Amiraali 0 تبليغ

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ردت النجمة نجوى كرم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تغريدة كتبتها لها النجمة نوال الزغبى .

حيث كتبت نوال الزغبى : وحشتينى كتير ..أنا رأيتك فى الحلم “.

وردت نجوى كرم :” وانتى وحشتينى .. خير إن شاء الله”.

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يذكر أن نجوى كرم كان آخر ظهور لها عبر حفل أونلاين بدون جمهور، وذلك بسبب انتشار فيروس .

تحظى نجوى كرم بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغنيات مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

https://twitter.com/najwakaram?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286954910223826947%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2Freporter%2Fsend.aspx

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