تراند اليوم : علي كورنيش دبي .. أحدث ظهور لأحمد فلوكس – إتفرج

شارك الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له.

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة من دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلًا: “my dubai”.

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.