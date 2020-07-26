شكرا لقرائتكم خبر عن unfollow أنغام وزوجها أحمد إبراهيم يثير الجدل من جديد حول انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوة جديدة من نوعها في علاقة النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، بعد أن قرر الثنائي الغاء متابعتهما لبعضهما عبر حساباتهم الرسمية بموقع الصور انستجرام، والتي آثارت الكثير من التساؤلات حول انفصالهما.

وسرعان ما تداولت شائعات بانفصال النجمة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، بعد أن قرر كل منهما الغاء متابعة الآخر، وهو الأمر الذي لم يؤكده الثنائي حتى الأن، فبالرغم من الغاء المتابعة إلا ان الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مازال محتفظ بصورهما عبر حسابه الشخصي بالإضافة إلى بعض المنشورات التي يتغزل فيها بالنجمة أنغام.



انغام تقوم بالغاء متابعتها لاحمد ابراهيم

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احمد ابراهيم يقوم بالغاء متابعته لانغام

وكانت علاقة الثنائي قد شهدت خلافات في مارس الماضي، بعد أن قرر الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، توجيه الشكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى ويصفها بالعظيمة، وهو ما آثار ضجة كبير وتوقع الجمهور حدوث انفصال بينه وبين أنغام.

ومن ثم ألغى كل من أنغام وأحمد متابعته للآخر عبر إنستجرام، وخرج أحمد إبراهيم على السوشيال: انفصلت عن أم أولادي بأبريل ورجعتها مايو 2019، مؤكداً استحاله استغنائه عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد وحتى لو اتخلعت من أى طرف يخيرنى بينه وبين أولادى، هختار راحة أولادى، واستكمل قائلاً: مع حبى الكبير للطرف الغالى ده اللي ما زال "على ذمتي".

وسرعان ما عادت علاقة الثنائي الى طبيعتها وقررا الظهور فيما بعد في الكثير من المحافل والمهرجانات ونشر صورهما ليؤكدا ان الخلاف قد انتهي.