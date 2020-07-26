شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى ودرة يحتفلان بالذكرى الـ63 للجمهورية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة درة على الاحتفال بمناسبة الذكري الـ 63 للجمهورية التونسية، والتى يتزامن عيدها مع اليوم الـ 25 من يوليو، من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، حين نشرت صورة لعلم تونس وعلقت عليها: "عاشت تونس الخضراء الذكرى الـ63 لعيد الجمهورية التونسية". Advertisements

درة في حين استرجع النجم صابر الرباعي ذكرياته أثناء غنائه في إحدى الحفلات وهو يتحدث عن عشقه لتونس عبر نشر فيديو علق عليها بكتابة: "تونس برجالها".

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