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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مأثرتش عليها.. ريتا أورا تعود لحياتها الطبيعية بعد فترة الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية ريتا أورا أنها من أكثر نجمات العالم بحثا عن الإطلالة المميزة، سواء خلال حياتها اليومية العادية أو بالسهرات أو بظهورها على الـredcarpet في أهم الحفلات والمهرجانات.
وبعد أسابيع من العزلة بسبب جائحة كورونا " COVID-19 " ، أثبتت ريتا أورا أنها ما زالت قادرة على خطف الأضواء في لحظات من ظهورها حيث لم تؤثر فطرة الحجر المنزلي عليها مثل بعض النجمات ، بل احتفظت أورا بجسد ممشوق ، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لريتا أورا البالغة من العمر ( 29 عاما ) خلال توجهها لحضور عيد ميلاد احدي اصدقائها في لندن ، و حضر نفس الحفل النجم العالمي ليام باين ذو الـ ( 26 عاما ) وصديقته مايا هنري البالغة من العمر ( 20 عاما ) .
وظهرت ريتا أورا بإطلالة جمعت بين البساطة الرقى، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الكحلي و " بلوزة " من اللونين الأبيض والأسود من مجموعة تصميمات " Rat & Boa " وصل سعرها الي 95 جنية إسترلينى، ولم تنسى أن تكمل اطلالتها الانيقة بارتداء حذاء ذو كعب عالي باللون الأبيض، واختارت اكسسواراتها الفضية لتضفي المزيد من البريق و الرقى.
ريتا أور
ريتا أور
ريتا أور (5)
ريتا أور (6)
ليام باين
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