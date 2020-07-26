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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تقبل رأس منة شلبى فى عيد ميلادها: أول فرحتى اتولدت على ايدك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على تهنئة الفنانة منة شلبى بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع تويتر حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة: " كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة عمري ياللي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح، ومش هنسى إن مريم أول فرحتي اتولدت على إيدك. عقبال ما أفرح بيكي وأشوفلك أجمل أطفال في الدنيا".
منة شلبى وشيرين عبد الوهاب
وكان السيناريست تامر حبيب احتفل بعيد ميلاد النجمة منة شلبي، الجمعة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن عددا من الصور التي تجمع بينهما.
وعلق تامر حبيب على الفيديو، قائلا :"كل سنة وانت طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي وبنتي وأمي وأختي وسندي وضهري وعزوتي، يا بنت زيزي، يا صاحبي.. ربنا يفرح قلبك ويهنيكي ويسعدك ويعمل فيكي كل اللي أنا عايزه، بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه".
على صعيد أخر، احتفلت الفنانة منة شلبى، بعيد ميلادها برفقة الفنانة غادة عادل وابنتها والفنان محمد شاهين وأصدقاء مشتركين أخرين، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا من احتفال الفنانة منة شلبى عيد ميلادها عبر السوشيال ميديا، وسط تهانى جمهورها.
وظهرت الفنانة منة شلبى مع الفنانة غادة عادل خلال احتفالهما بعيد ميلادها بصحبة أصدقائها من خلال الصور، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الحاضرين، والتي نالت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.
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