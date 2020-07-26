شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مطربين يحاولون استكمال مسيرة آبائهم فى الغناء والطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول عدد من المطربين والمطربات الشباب استكمال مسيرة آبائهم الغنائية لكنهم لم يصلوا حتى الآن لنفس الشهرة والنجومية، فالفن ليس وراثة لكنه موهبة فى المقام الأول، ورغم أن هؤلاء المطربين خرجوا من عباءة آبائهم، لكنهم مازالوا يحاولون إثبات أنفسهم داخل الساحة الغنائية بشكل كامل، دون الاعتماد على التاريخ الفنى لعائلاتهم، وفى التقرير التالى يرصد "الخليج 365 " أبرز قصص أبناء هؤلاء النجوم.

محمد عدوية

ظهر للمرة الأولى بمجال الغناء فى ألبوم "الطيب أحسن" عام 2003، وبعد ذلك بدأ المشاركة فى عدد من ألبومات وسينجلات، مثل ألبوم من كلمتين، المولد، كما أيضا قدم فى رمضان الماضى أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجمين على ربيع ومصطفى خاطر وحقق نجاحا كبيرا وحازت الأغنية على إعجاب الكثيروهو يعد أكثر المطربين شهرة وتميزا وله خط وشكل مختلف عن والده.





ماريا إدوارد

شاركت مؤخرا ماريا مع والدها الفنان إدوارد فى كليب يحمل اسم "رايحة لصحباتى"، كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعى، وأخرج الكليب عفاف جريس، وشاركت بمجال التمثيل فى مسلسلى "فرصة تانية، وحواديت الشانزليزيه".

هانى الأسمر

بدأ المطرب هانى الأسمر حياته الفنية بتشجيع من والده الراحل حسن الأسمر وقدم عددا كبيرا من الأغانى الشعبية، كما أعاد غناء عدد من أغانى والده، كما شارك فى بطولة فيلم شارع محمد على، ممنوع الاقتراب أو التصوير، ومسلسل ولاد إمبابة، وسرايا حمدين.

شيماء الشايب

واحدة من أشهر المطربات، والدتها الفنانة فاطمة عيد، وكانت اختفت عن الساحة الغنائية لسنوات طويلة لتعود بمفاجأة كبيرة وهى دويتو غنائى يجمعها بالمطرب الهندى العالمى شاروخان، وبعد ذلك توالت أعمالها الغنائية مختلف سواء ألبومات أو سينجلات.

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فيروز أركان

ابنة المطربة نادية مصطفى، بدأت مسيرتها الفنية مع أول ألبوم غنائى لها هذا العام بعنوان "بينك وبينى"، وتعاونت فيه مع الملحن والموزع الموسيقى عزيز الشافعى وحقق صدى جيدا.

عدوية شعبان عبد الرحيم

نجل المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، قدم عددا من الأغنيات المتنوعة سواء سينجل أو مع والده قبل وفاته، ومن أبرز أغانى عدوية "إثيوبيا عايزة إيه" ،"غابت شمس"،"فيروس كورونا"..وغيرها.





الوليد عاصى الحلانى

يجمع الوليد الحلانى بوالده المطرب عاصى الحلانى، تصوير أغنية جديدة فى بيروت، غناء الوليد الحلانى، كلمات وألحان عاصى الحلانى وهى أغنية باللون البدوى من المنتظر إصدارها قريبا.

كما فاجأ عاصى جمهور حفله فى دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 28 لمهرجان الموسيقى العربية الماضي، بتقديم ابنه "الوليد" بعد غنائه موال وديع الصافى "من هون نحنا يا بشر"، ليقدما معًا أغنية "مالى صبر يا ناس".

قصى حاتم

من أشهر المطربين الشاب، وهو ابن المطرب حاتم العراقى، وكان لوالده دور كبير فى تشجيعه على الغناء، وتعلم الموسيقى بالإضافة إلى تشجيعه الدائم له ليواصل دراسته الأكاديمية، شارك قصى فى برنامج ذَا فويس وكان من ضمن فريق الفنان صابر الرباعى، وتأهل فى ذلك البرنامج إلى المرحلة النهائية.