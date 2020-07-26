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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: الحكومة بذلت جهد ملموس وكنت أتمنى استمرار اغلاق المحلات حتى الـ8 مساء والان مع تفاصيل الخبر
محمد منير
بتأكيده على أن هذا القرار كان له كم كبير من المنافع والمكاسب في توفير الطاقة الكهربائية والحد من ازدحام الشوارع وعوادم السيارات بالإضافة إلى أمور أخري عديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر.
محمد منير من خلال حسابه على تويتر
حيث بدأ تدوينته على موقع تويتر بكتابة :" اعتقد ان الدولة قيادة ومجلس وزاري برئاسة النشط د. مصطفي مدبولي يبذلون جهداً ملموساً ومحسوس كلنا نشهد بذلك لكن غابت عنهم الفرصة ، والفرصة تأتي في الغالب مره واحده في حياة البشر، الفرصة التي كانت في اغلاق المحلات الكبرى وأماكن التجمعات الكبيرة مبكراً بحلول الثامنة مساء ماعدا اغراضنا الضرورية مثل المحلات الصغيرة الخدمية والمستشفيات والصيدليات والامن اليقظ بالطبع والنوم والاستيقاظ مبكرا مع ان تدور عجلة الإنتاج بالتأكيد هذا ماقصدته تماما بضياع الفرصة ودعواتي الله العزيز القدير ان يشفي العالم من هذا الوباء الخطير اللهم بلغت فأشهد.
كما استكمل الكينج محمد منير حديثه إلى متابعيه عبر تويتر من خلال تغريدة أخري كتب فيها : "ما اقصده هو ما يمر به العالم اجمع وهو فيروس كورونا ونري ما يبذله العالم وما يعانيه ونعانيه ايضاً من اجل إيجاد حلول في سبيل مواجهة الفيروس اللعين، رغم قسوة الظروف علي كل البشر و معانتهم من هذا الوباء".
ثم استكمل كلامه بتوضيح معني الفرصة بكتابة: "ولكن لكل مصيبة حلول في اثناء الحظر ومعاناته اليومية ابتدعت الدول المتأزمة حلول تليق بظرف الازمة ومدي تأثيرها علي شعوبهم، وهذا ما أقصده بمعني الفرصة".
منير وكلامه علي تويتر
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