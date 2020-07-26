شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: الحكومة بذلت جهد ملموس وكنت أتمنى استمرار اغلاق المحلات حتى الـ8 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكينج محمد منير بالمجهود الكبير الذى تبذله الدولة المصرية من قيادة ومجلس وزاري وصفه بالنشط برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي حين أكد على أنهم يبذلون جهداً ملموساً ومحسوس من الجميع إلا أنه ومن وجهة نظره كان ينبغي استغلال فرصة لن تتكرر إلا مرة واحدة في حياة البشر والممثلة في إغلاق المحلات الكبرى وأماكن التجمعات الكبيرة بحلول الساعة الـ 8 مساء.



محمد منير محمد منير

بتأكيده على أن هذا القرار كان له كم كبير من المنافع والمكاسب في توفير الطاقة الكهربائية والحد من ازدحام الشوارع وعوادم السيارات بالإضافة إلى أمور أخري عديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر.



محمد منير من خلال حسابه على تويتر

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حيث بدأ تدوينته على موقع تويتر بكتابة :" اعتقد ان الدولة قيادة ومجلس وزاري برئاسة النشط د. مصطفي مدبولي يبذلون جهداً ملموساً ومحسوس كلنا نشهد بذلك لكن غابت عنهم الفرصة ، والفرصة تأتي في الغالب مره واحده في حياة البشر، الفرصة التي كانت في اغلاق المحلات الكبرى وأماكن التجمعات الكبيرة مبكراً بحلول الثامنة مساء ماعدا اغراضنا الضرورية مثل المحلات الصغيرة الخدمية والمستشفيات والصيدليات والامن اليقظ بالطبع والنوم والاستيقاظ مبكرا مع ان تدور عجلة الإنتاج بالتأكيد هذا ماقصدته تماما بضياع الفرصة ودعواتي الله العزيز القدير ان يشفي العالم من هذا الوباء الخطير اللهم بلغت فأشهد.