شكرا لقرائتكم خبر عن باتمان أتهان.. شيكو يستعيد ذكرياته مع شخصيته فى مسرحية عطل فنى "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الكوميدي شيكو متابعيه وجمهوره بصورة له من كواليس تصوير مسرحيته "عطل فنى"، التى شارك فيها بشخصية باتمان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر شيكو وهو يرتدي ملابس باتمان في الصورة التي جمعته مع الفنان الكوميدي هشام ماجد، الذي ارتدي ملابس الجوكر، وكتب "باتمان أتهان"، وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من تعليقات جمهوره وأصدقائه على الصورة.

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"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

تدور أحداث "عطل فنى" حول 3 شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذين يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فنى يجدون أنفسهم فى ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعونها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.





ويظهرالفنان شيكو خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى كضيف شرف فى العمل ويجسد دورعفريت من عشيرة الجن ويحب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدى" فى الفيلم، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدى ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدى، ويكون بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقة هنيدى ومنة، وتتوالى الأحداث للمخرج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثانى منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏