شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تلفزيون الخليج 365..ذكرى وفاة الفيشاوى..ورمضان يحتفل بأغنيته فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الموجز الفنى لتلفزيون ”الخليج 365” عددا من الأخبار الهامة والمتنوعة سواء على المستوى المحلى أو العالمى، حيث تناول الموجز في البداية خبرا حول مرور عام على وفاة واحد من قائمة النجوم الكبار الذين لهم بصمة فنية كبيرة في تاريخ السينما والدراما المصرية، هو الفنان القدير فاروق الفيشاوى، والذى يوافق اليوم 25 يوليو الذكرى الأولى لوفاته.

وأحيا عدد من الفنانين هذه الذكرى على طريقتهم الخاصة، وأكد الفنان أحمد الفيشاوى، أن الراحل والده واحد من أساطير السينما المصرية، ونشر صورة قديمة وهو طفل تجمعه بوالده ووالدته الفنانة سمية الألفى.

أما الفنانة ليلى علوى طالبت جمهورها بقراءة الفاتحة للفيشاوي، وكتب الفنان محمود حميدة على انستجرام، "أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا"

كما تضمن الموجز الفني الذى قدمته حور محمد ، خبرا للنجم محمد رمضان، الذى احتفل بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" من خلال إحدى أكبر شاشات العرض العملاقة فى مول دبى بالإمارات، ونشر رمضان على حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو خلال عرض الأغنية ، وقال : "دلوقتى على أكبر شاشة فى دبى مول.. ثقة فى الله نجاح"

وحققت أغنية "تيك توك" اللى طرحها محمد رمضان مع ‏النجم سوبر ساكو أكتر من 7 ملايين مشاهدة من وقت طرحها ، وهى من إخراج حسام الحسينى. ..وتم تصوير أغنية "تيك توك" ما بين مصر وأمريكا

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تناول الموجز أيضا احتفال الفنانة التونسية لطيفة بعيد الجمهورية التونسية الـ 63، والذى يوافق اليوم 25 من يوليو، وهو اليوم الذى تم فيه إلغاء النظام الملكى ، وإعلان النظام الجمهوري وإقرار المساواة بين المواطنين في عهد الرئيس بورقيبة.

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع من أغنيتها "أهيم بتونس الخضراء"، وعلقت وقالت :" عاشت تونس حره مستقله الذكرى الـ 63 لعيد الجمهورية التونسية".

وعن أخبار المسرح عرض الموجز، خبرا حول العرض الأول لمسرحية "أنا والنحلة والدبور" للفنان محمد صبحي في عيد الأضحي ، وسيكون هذا العرض حصريًا ولأول مرة في مصر والوطن العربي، ويتناول العرض الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، وفى النهاية ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع، بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما.

وتناول الموجز أيضا احياء الفنان وائل الفشني، غدا الأحد حفل غنائي داخل دار الاوبرا المصرية على مسرح النافورة ، وسيقدم من خلاله بعض الأغانى الصوفية والعديد من الأغاني الأخرى.

وقال المطرب وائل الفشنى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه سيشارك فى فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين ، من خلال أغنية في سياق الأحداث ، وسيعرض الفيلم فى عيد الأضحى على إحدى المنصات.

وعلى صعيد نجوم العالم عرض الموجز الفني ، خبرا للنجمة العالمية جنيفر لوبيز، والتى شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة بعد انتهائها من جلسة تمرينات رياضية، ونشرت لوبيز ، الصورة بالملابس الرياضية من خلال حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكانت عبارة عن صورة سيلفى صورتها لنفسها أمام المرآة بعدما انتهت من جلسة التمرينات الرياضية، وكتبت عليها "انتهيت دلوقت من تمرين رائع بعد عيد ميلادى"، احتفلت أمس النجمة العالمية بمناسبة عيد ميلادها الـ 51 ، ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة لوبيز ، وهى تتجول فى المنتزهات العامة مع توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية.