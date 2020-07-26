شكرا لقرائتكم خبر عن "وباتوه باليه بالسمسم هات".. فيديو يجمع شيما الحاج وحمو بيكا فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شيما الحاج، مقطع فيديو يجمعها مع المطرب الشعبي حمو بيكا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهما في إحدى الشوارع وكتبت "وباتوه بالية بالسمسم هات"، في إشارة للفيديو الذي انتشر خلال الأيام الأخيرة للمطرب الشعبي اثناء تلعثمه في الغناء داخل الاستوديو.

وعلى جانب آخر، تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تعثره في نطق كلمة "رونالدو"، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار فيديو له وهو يتعثر في نطبق عبارة "باتون سالية في السمسم هات".



