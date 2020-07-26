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شكرا لقرائتكم خبر عن "وباتوه باليه بالسمسم هات".. فيديو يجمع شيما الحاج وحمو بيكا فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شيما الحاج، مقطع فيديو يجمعها مع المطرب الشعبي حمو بيكا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهما في إحدى الشوارع وكتبت "وباتوه بالية بالسمسم هات"، في إشارة للفيديو الذي انتشر خلال الأيام الأخيرة للمطرب الشعبي اثناء تلعثمه في الغناء داخل الاستوديو.
وعلى جانب آخر، تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تعثره في نطق كلمة "رونالدو"، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار فيديو له وهو يتعثر في نطبق عبارة "باتون سالية في السمسم هات".
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمو بيكا وهو يجد صعوبة في نطق كلمة "رونالدو" خلال بروفة لإحدى الأغنيات داخل الاستوديو، حيث كانت العبارة "لو جيت تعملي رونالدو" إلا أن حمو بيكا تعثر في نطبق الكلمة الأخيرة رغم تكرار التجربة أكثر من مرة، معلقا "مش هانطقها عير كدا".
وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة أن حمو بيكا لم يكن قادرا على نطق عبارة "باتون سالية بالسمسم هات".
وظهر حمو بيكا في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسميم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.
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