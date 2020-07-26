شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الطفولة.. أحمد السعدني يستعيد ذكرياته مع والده بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد السعدني، على استعادة ذكرياته مع والده الفنان الكبير صلاح السعدني، جمعتهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يتوسط والده ووالدته في سن الطفولة.

وكتب السعدني تعليق على الصورة قائلاً "زمان وانا صغير.. كنت بحلم ابقي كبير، كملوا انتوا بقي"، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والاعجابات من قبل أصدقائه الفنانين مثل تعليق الفنانة داليا مصطفي التي كتبت ساخرة "ايه الشعر ده".

Advertisements

واحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده اليوم منذ ايام، وتلقى العديد من التهاني بمناسبة ذكرى ميلاده من نجوم الفن، وعلى رأسهم النجم شريف منير والفنانة ريهام عبد الغفور وأنجي علي ومحمد محمود عبد العزيز وهنادي مهنا وغيرهم من نجوم الفن.

وقال الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم في ذكرى ميلاده :"أصعب سنة عدت عليا وحقيقي مسندنيش فيها غير ربنا وأهلي وصحابي.. متشكر لكل كلمه حلوة ومن السنادي أنا قلبت benjamin button وكل سنه حصغر سنة".