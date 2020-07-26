شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك فى نزهة جديدة مع صديقته آنا دى أرماس فى شواطئ كاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهورا جديدا للنجم العالمي بن أفليك مع صديقته النجمة العالمية آنا دي أرماس، أثناء تواجدها في شاطئ فينيسيا المتواجد في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، لقضاء عطلتهما الصيفية بعد انتهاء فترة عزلهما الصحي بسبب فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صور النجم العالمي برفقه صديقته وكلبهما بالقرب من شاطئ فينيسيا، وهما يقومان بنزهة ويرتديان الكمامات الطبية تنفيذاً لإجراءات الوقاية من الفيروس القاتل.

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وظهر النجم العالمي الفائز بجائزة الأوسكار والبالغ من العمر 47 عاماً وهو يتجول برفقه صديقته النجمة الإسبانية صاحبة الأصول الكوبية وهي ترتدي ملابس كلاسيكية حيث ظهرت بقميص باللون الأبيض وبنطلون أسود اللون بسيط مع القليل من المجوهرات.

على جانب آخر انتشرت شائعة مؤخراً حول شراء أفليك لحبيبته جزيرة خاصة كهدية، وبدأت الشائعة بنشر موقع Heat تقريرا يؤكد أن بن أفليك يفكر حاليا فى شراء جزيرة يجعلها جزيرة الأحلام له ولصديقته الجديدة، وهى خطوة مهمة فى حياة الثنائى حيث يجد خطوة شراء جزيرة معا هى خطوة جديدة فى علاقتهما قد تدعمها بشكل كبير.