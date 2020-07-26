شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح أغنيته "قضية" فى موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم محمد محيى رابع أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل عنوان "قضية"، خلال فترة عيد الأضحى المقبل، وهى من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس.

وطرح محمد محيى أول 3 أغنيات من ألبومه المنتظر، وهما "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، و الثالث "قلت أخونة"، وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانيا.

ومن الملحنين وليد سعد، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.