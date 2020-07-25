ديمة بياعة الزوجة السابقة لتيم حسن ترد على دعم وفاء الكيلاني لابنها

Jul 25, 2020
ردّت الممثلة السورية ديمة بياعة، الزوجة السابقة للنجم تيم حسن، على دعم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لابنها “ورد” عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.
وقالت ديما بياعة: “حياتي شكرًا على دعمك وكلامك وانشالله نفرح بنجاحات جودي وريان الله يسعدكم ويحميكم”.
لتعود وترد عليها وفاء الكيلاني: “ربنا يحمي ورد الغالي ويبارك لكم فيه، وفي فهد العسل وتفرحوا بينهما في أعلى المراتب يا رب”.
وكانت “الكيلاني” قد حثّت الجمهور على مساعدة “ورد” ابن زوجها تيم حسن، ودعمه لتحقيق حلمه بعدما تأهل الى القائمة القصيرة من المجموعة الثالثة من أكبر أحلام Mars Shot .
نشير أن تيم حسن تزوج من الممثلة ديما بياعة في عام 2002 ورُزقا بولدين هما ورد وفهد، ولكن في شهر فبراير 2012 أعلن طلاقه منها، وفي 9 مايو 2017 أعلن عن زواجه من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
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