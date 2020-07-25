ميزة جديدة من تطبيق واتساب… تعرّف عليها

Jul 25, 2020
مقالات مختارة: وعد مطورو تطبيق واتساب المستخدمين بإطلاق ميزة جديدة تتيح لهم تفعيل عدد من الأجهزة لنفس الحساب، ما يعني استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد.
وبحسب “العربية.نت” بعد ان نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى. فيما لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة.
يذكر أن مطوري تطبيق “واتساب” كانوا قد بدأوا العمل في وقت سابق على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم.
إلى ذلك، حذر الموقع سابقا من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق “واتساب”، بنفس الاسم والشكل للتطبيق، تزامنا مع كشف معلومات عن أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.
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