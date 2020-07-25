لا أشارك في "لؤلؤ".. أحمد زاهر يكشف تفاصيل فيلم زنزانة 7

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان أحمد زاهر، إنه يستعد لفيلم "زنزانة 7" من بطولة مشتركة مع الفنان نضال الشافعي لم يتقرر بعد موعد طرحه، لافتًا إلى أن الفيلم ليس له علاقة بالفيلم التركي "معجزة في الزنزانة رقم 7" ولا يوجد أي تشابه بين أحداثه، على عكس ما تم تداوله في عدد من المواقع.

وأضاف "زاهر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، "مستاء جدا من الصحفيين اللي بينقلوا أخبار غير صحيحة، ولم يتحروا الدقة فيما ينقلونه من خلال الرجوع إلى أصحاب العمل الأصليين".