"زمان وأنا صغير".. أحمد السعدني ينشر صورة رفقة والديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد السعدني صورة له منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "السعدني" في الصورة رفقة والديه، وعلق :"زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير، كملوا أنتوا بقى". آخر عمل قدمه أحمد السعدني للجمهور كان مسلسل "شبرمية"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه قبل رمضان المنقضي، كما أطل على جمهورها كضيف شرف مسلسل "جمجوم وبم بم".

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