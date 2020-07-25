مخرج "توأم روحي" لـ"الخليج 365" جاهز للعرض ونهديه لروح رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أكد عثمان أبو لبن مخرج فيلم "توأم روحي" أنه متحمس جدا ليخرج للنور ويراه الجمهور. وكشف أبو لبن في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفيلم جاهز للعرض وسيكون إهداء لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي فهو يعد آخر مشاركاتها الفنية. "توأم روحي" تدور قصته في قالب رومانسي كوميدي بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

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