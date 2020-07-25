تصوير أولى بطولات جميلة عوض.. بعد عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة جميلة عوض لتصوير دورها في مسلسل "إلا أنا"، خلال الفترة المقبلة.

وتقوم "جميلة" ببطولة إحدى حكايات المسلسل، من تأليف الكاتبة نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها بعد عيد الأضحى مباشرة.

مسلسل "إلا أنا" يضم من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المجتمع المصري.

جميلة شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "بنات ثانوي" مع عدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.