"هو إنتوا توأم؟".. داليا مصطفى تثير حيرة الجمهور بصور شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصور تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت داليا وشقيقتها في الصور من أمام البحر، خلال الاستمتاع بعطلتهما الصيفية، وعلقت داليا: "الساحل الشمالي، الشمس".

ولاحظ الجمهور وجه الشبه الكبير بين الفنانة داليا مصطفى وشقيقتها وعلق البعض: "شبهك في الصورة دي، بنتك بجد والا أختك، سبحان الله بتشبهك، يا نهار على الشبه أنا ببص على اليمين قولت داليا ببص على الشمال لقيت داليا هو إنتوا توأم ولا إيه، أحلى أخوات".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو من تأليف أيمن سليم ‏ونهى ‏سعيد، ‏وإخراج ‏مرقس ‏عادل، وشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، ‏عزوز ‏عادل، وهو من ‏إنتاج ‏تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، ‏فريدة ‏سيف النصر، ‏عارفة ‏عبد ‏الرسول، ليلى عز العرب‎.‎