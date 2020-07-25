مصطفى خاطر ينشر صورًا من عطلته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان مصطفى خاطر مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "خاطر" في الصور وهو يستمتع بالأجواء خلال قضاء عطلته الصيفية في أحد الأماكن الساحلية. يذكر أن آخر مصطفى خاطر مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، ومن تأليف فاروق هاشم، وإخراج معتز التوني.

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