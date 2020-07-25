بالصور.."علاء الدين" يحتفي بالأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
احتفت أسرة مسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز، بالأطقم الطبية خلال عرض خاص للمسرحية، أقيم، أمس، الجمعة تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة كورونا.
وقدم أحمد عز وكافة أبطال العمل تحية خاصة للحضور، وأعربوا عن تقديرهم لكل ما بذلوه، مؤكدين أن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه لهم.
واحتفلت أسرة كايرو شو والحضور بعيد ميلاد عز في ختام العرض.
"علاء الدين" إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري.
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