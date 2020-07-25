في ذكرى وفاته الأولى.. فاروق الفيشاوي تزوج سهير رمزي ودرس الطب

أحيا نجوم السينما والفن المصري، اليوم الذكريى الأولى للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي تحل اليوم الموافق 25 يوليو.
كما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في إحياء الذكرى الأولى للراحل الفنان فاروق الفيشاوي، والذي وفيته المنية يوم 25 يوليو 2019، من خلال نشر صور لأعمال الراحل فاروق الفيشاوي، والتي تُعد أدوار هامة تناقش قضايا المجتمع.
ترصد "بوابة الوفد"، أبرز 7 معلومات عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي شغل الجماهير في ذكري وفاته.
- محمد فاروق فهيم الفيشاوي، ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية فييوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم.
- توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته.
- حصل على البكالوريوس في الطب العام، وقبله على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس.
- لفت الانتباه خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شُكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة"، ثمبدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم "المشبوه" مع عادل إمام.
- من أهم أعماله في التليفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش
- شارك في أكثر من 130 عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية
- تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني.
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