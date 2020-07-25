بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان مروان محفوظ

توفى صباح اليوم المطرب والممثل المسرحي اللبناني مروان محفوظ، بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، لإصابته بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وقد أعلن الفنان وائل جسار، عن وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ، عبر حسابه على "إنستجرام وكتب "وداعًا الفنان الكبير مروان محفوظ".

ونقدم لكم بعض المعلومات عن الفنان مروان محفوظ

- مروان محفوظ ولد في 1942 ولد في المريجات في بوابة البقاع

- هو مطرب وممثل مسرحي

لبناني، عشق منذ الصغر الغناء والموسيقى.

- اسمه الأصلي: أنطوان، وقد أطلق عليه اسم "مروان" الفنان وديع الصافي.

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- انتقل محفوظ من بلدته المريجات إلى بيروت، ليدرس أصول الغناء والموسيقى لمدة خمس سنوات على يد الأستاذ في المعهد الموسيقي في بيروت سليم الحلو.

- أطل من خلال برنامج "الفن هوايتي" الذي كان يقدمه رشاد الميمي على تلفزيون

لبنان.

- شارك في أول عمل مسرحي في بعلبك "دواليب الهوا" عام 1965 من بطولة الشحرورة صباح والفنان نصري شمس الدين.

- غنى محفوظ للعديد من كبار المؤلفين والملحنين، نذكر منهم: الأخوان رحباني، زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبد الفتاح سكر

- اشترك مع الأخوين رحباني في كل المسرحيات التي قدماها من عام 1965 إلى عام 1973. ومن بين هذه المسرحيات: دواليب الهوا، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب، وغيرها.