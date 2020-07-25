مواقع التواصل تحيي الذكري الأولى للراحل فاروق الفيشاوي

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، الذكري الأولى على رحيل نجم الشاشة المصرية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي.
ونشر محبي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صوره على حساباتهم الخاصة،سائلين الله عز وجل أن يرحمه.
ونشط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذاكرة بصور للفنان فاروق الفيشاوي، لأعماله الفنية والتي كانت نقطة مهمة في تاريخ الفن المصري، إضافة إلى اهتمام الوطن
محمد فاروق فهيم الفيشاوي، ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم، وتوفي في 25 يوليو 2019 .
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