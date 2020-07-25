نادية الجندي تحيي الذكري الأولي لـ فاروق الفيشاوي: شكلنا دويتو ناجح

أحييت الفنانة نادية الجندي، الذكري الأولى للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي تحل اليوم الموافق 25 يوليو.
وعلقت الفنانة نادية الجندي، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "ربنا يرحمه يارب نسألكم الدعاء.. كانت بدايته فيالسينما معايا في الباطنية..ومن بعدها شكلنا دويتو ناجح..هو أكتر فنان شاركني أفلامي.. وكلها أعمال متميزة.. كان حقيقي فنان وإنسان جميل".
جدير بالذكر أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة نادية الجندي، جمعهما عددًا من الأعمال الفنية المميز والتي اسكنت في ذاكرة المصريين .
محمد فاروق فهيم الفيشاوي، ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم، وتوفي في 25 يوليو 2019 .
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